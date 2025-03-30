Создан метод реактивации клеток, поврежденных сибирской язвой

Американские ученые из Питтсбургского университета совершили прорыв в лечении поздних стадий сибирской язвы, разработав метод, способный обратить вспять терминальное повреждение клеток. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

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Команда обнаружила, что коктейль из факторов роста способен реактивировать жизненно важные клеточные пути, поврежденные токсинами сибирской язвы. Этот подход уже показал свою эффективность в экспериментах на мышах, повысив выживаемость подопытных животных даже после того, как болезнь достигла "точки невозврата". Особую тревогу у специалистов вызывает потенциальное использование Bacillus anthracis в качестве биологического оружия.

"Ранние симптомы сибирской язвы легко спутать с гриппом, что часто приводит к запоздалой диагностике. Когда болезнь переходит в позднюю стадию, современные методы лечения становятся практически бесполезными", — отметили авторы открытия.

Исследователи выяснили, что летальный токсин сибирской язвы инактивирует ключевые ферменты MEK, нарушая важнейшие клеточные процессы. Однако комбинация трех уже одобренных для клинического использования факторов роста смогла восстановить работу поврежденных путей ERK и p38, что стало неожиданностью для самих ученых. Сейчас команда работает над адаптацией метода для лечения людей, учитывая, что разные типы клеток могут требовать различных комбинаций факторов роста.