MSI выпустила доступный игровой монитор MAG 271QP X24 с OLED-экраном

MSI представила новый игровой монитор MAG 271QP X24. Этот 27-дюймовый экран использует технологию QD-OLED от Samsung Display третьего поколения. Он стоит меньше 700 долларов и уже продаётся за 679,99 доллара в некоторых магазинах.

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Монитор показывает картинку в разрешении 2560×1440 пикселей с частотой обновления 240 Гц. Время отклика всего 0,03 миллисекунды. Яркость экрана — 250 нит для обычного режима и до 1000 нит в HDR.

По сравнению с другими моделями MSI, вроде MAG 271QPX E2, новинка чуть проще: нет порта USB Type-C и поддержки AMD FreeSync Premium Pro, зато есть технология VESA Adaptive-Sync для синхронизации с видеокартой. Подключить монитор можно через DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1. Есть и разъём для наушников. Задняя панель тоже немного отличается дизайном.