В эфире «радиостанции Судного дня» прозвучал женский смех

Коротковолновая «радиостанция Судного дня», которая также известна, как УВБ-76 и The Buzzer, снова активизировалась в последние дни. В эфире прозвучали шесть не связанных между собой по смыслу слов, а затем послышался женский смех, пишут «Аргументы и факты».

Напомним, что военная станция вещает круглосуточно, но 99,99% эфира составляет классическое радиолокационное «жужжание», за которое она и получила прозвание The Buzzer («Жужжалка»).

По данным газеты, голос произнес «актоплот, апашохлыщ, заимодавец, томомозг, шнапс, тендер». Вслед за этими словами раздался женский смех.

«Радиостанция Судного дня» передала два новых странных сообщения

Радиостанция передает загадочные послания достаточно часто, отметили журналисты. Так, она включалась 6 марта, транслируя на волнах два слова — «рунический» и «йотоласт». 10 марта голос в эфире УВБ-76 произнес имена Николай, Татьяна, Женя, Иван и серию цифр.

В декабре 2024 года радиостанция за два дня передала порядка 30 сообщений, затем снова «затихла», перешла на трансляцию стандартного сигнала.

По данным из открытых источников, УВБ-76 активизировалась во время стыковки «Союз-Аполлон», ЧП на ЧАЭС, дала приказ «zаходим».