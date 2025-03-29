Google согласилась выпалить более 8 млрд рублей недовольным заказчикам рекламы

Google выплатит $100 млн (около 8,36 млрд руб) в рамках урегулирования коллективного иска против рекламного сервиса Google Ads. Иск был подан еще в 2011 году группой рекламодателей, которые обвинили компанию в неправомерном взимании платы за клики по объявлениям за пределами выбранных регионов, сообщает The Verge.

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Авторы иска заявляли, что Google нарушила калифорнийский закон о конкуренции и ввела рекламодателей в заблуждение относительно географического таргетинга их кампаний. Кроме того, истцы указали на невыполнение компанией обязательств по предоставлению скидок в рамках программы Smart Pricing.

Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил, что дело касается устаревших функций рекламных продуктов, измененных более десяти лет назад, и компания довольна завершением процесса. Урегулирование стало результатом масштабного изучения документов и данных, в ходе которого адвокаты истцов обработали свыше 910 тыс. страниц и несколько терабайт информации о кликах.

Заключение мирового соглашения зависит от одобрения судьи. Иск охватывает рекламодателей, пользовавшихся сервисом Google с 1 июня 2009 года по 13 декабря 2012 года.