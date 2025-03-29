Перечислены смертельные для человечества угрозы

Многие земляне верят в возможность масштабной катастрофы, которая уничтожит все человечество. Опасаются развала древней постройки в Узбекистане, боятся «сельдяных королей», следят за тем, сбываются пророчества или нет, пишет РЕН ТВ.

В основном, опасения людей ничем не подтверждены, но все же глобальная катастрофа возможна, отметили ученые.

В частности, на Землю может упасть крупный метеорит, с планетой может опасно сблизиться комета. Шансы небольшие, но они есть, полагают эксперты.

Ученые предупредили о глобальной катастрофе

Второй значимой опасностью для человечества в целом является ядерная война. Дипломаты и политики работают над тем, чтобы не допустить глобального противостояния, которое уничтожит планету.

На третьем месте находятся разнообразные вирусы и микробы, как те, что появляются при таянии льдов в арктических регионах, так и те, что ученые выращивают в пробирках. По мнению ряда исследователей, опасность гибели землян от вируса, изобретенного в лабораториях, очень велика.

Также людям могут гипотетически угрожать зомби, грибницы-мутанты, киборги, искусственный интеллект, констатировали специалисты.