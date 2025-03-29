Камеру Vivo X200 Ultra сравнили с iPhone 16 Pro Max

Vivo готовится к громкому запуску своего нового флагмана Vivo X200 Ultra. Смартфон представят в апреле, но уже сейчас один из руководителей компании поделился подробностями. Главная фишка — два мощных чипа для камеры: V3+ и новый VS1. Они якобы должны сделать снимки такими же качественными, как на профессиональные зеркальные камеры.

© Ferra.ru

Чип VS1 работает как «предобработчик» — он отвечает за начальную настройку фото: яркость, фокус и соединение кадров. Это помогает камере быть надёжной, как у iPhone. А V3+ берёт на себя более сложные задачи: убирает шумы и делает детали чётче. Ещё у телефона будет тройная вспышка.

© Vivo

© Vivo

Руководитель Vivo показал фото в темноте, сделанные на X200 Ultra, Canon 5D Mark IV и iPhone 16 Pro Max. Снимок с Vivo, вроде как, оказался ярче и детальнее, чем у iPhone (оставьте своё мнение в комментариях).