Samsung S25 Ultra сравнили по камерам с лучшими смартфонами Vivo, Oppo и OnePlus
В одном из выпусков на YouTube-канале Versus продемонстрировали, как снимают фото и видео Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro.
По съёмке дневных фото на основную камеру на первом месте был Vivo X200 Pro, за ним шёл S25 Ultra. В аутсайдерах оказались OnePlus и Oppo.
Что касается ультраширика, то в целом лучше всех делали на него фото Vivo и Samsung. OnePlus и Oppo разместились на втором месте.
Портретные снимки лучше остальных делал Vivo, а вот меньше всего баллов получил Samsung.
С точки зрения видеосъёмки в дневное время лидировал Samsung, а хуже всех был OnePlus.
Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев на таблицу ниже.
Вывод
Первое место в этой «битве получил» Vivo, набрав 10,125 балла. За ним с небольшим отставанием шёл Galaxy S25 Ultra с 9,8 балла, далее — Oppo Find X8 Pro с 8,625 балла и на последнем месте оказался OnePus 13 с 7,625 балла.