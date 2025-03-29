Samsung S25 Ultra сравнили по камерам с лучшими смартфонами Vivo, Oppo и OnePlus

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus продемонстрировали, как снимают фото и видео Galaxy S25 Ultra, Vivo X200 Pro, OnePlus 13, Oppo Find X8 Pro.

© ferra.ru

По съёмке дневных фото на основную камеру на первом месте был Vivo X200 Pro, за ним шёл S25 Ultra. В аутсайдерах оказались OnePlus и Oppo.

Что касается ультраширика, то в целом лучше всех делали на него фото Vivo и Samsung. OnePlus и Oppo разместились на втором месте.

Портретные снимки лучше остальных делал Vivo, а вот меньше всего баллов получил Samsung.

С точки зрения видеосъёмки в дневное время лидировал Samsung, а хуже всех был OnePlus.

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться, посмотрев на таблицу ниже.

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

© Versus

Вывод

Первое место в этой «битве получил» Vivo, набрав 10,125 балла. За ним с небольшим отставанием шёл Galaxy S25 Ultra с 9,8 балла, далее — Oppo Find X8 Pro с 8,625 балла и на последнем месте оказался OnePus 13 с 7,625 балла.