Intel отказалась от выпуска видеокарт Xe2 Arc Battlemage
Intel, похоже, сворачивает свои планы по выпуску мощных игровых видеокарт серии Arc. По данным инсайдеров, компания отказалась от разработки высокопроизводительных графических процессоров Xe2 Arc Battlemage с кодовым названием BMG-G31.
Ранее сообщалось, что Intel работает над видеокартами с 24 ГБ видеопамяти и 256-битной шиной, но теперь планы изменились. Согласно утечкам, проект BMG-G31 фактически закрыт еще с третьего квартала 2024 года. Некоторые тестовые образцы были выпущены в конце года, однако полноценный релиз отменен.
При этом Intel продолжает инвестировать в дискретные видеокарты, но смещает акцент в сторону менее мощных решений. О судьбе будущих графических процессоров Xe3 Celestial пока ничего не сообщается. Они должны использоваться в процессорах Panther Lake с технологией Intel 18A, но это пока только встроенные решения.