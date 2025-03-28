В Японии создали робота-помощника для повседневной жизни

Ученые из Университета Цукубы разработали робота, который может помогать людям с ограниченными возможностями двигаться и выполнять повседневные задачи. Устройство использует данные о движениях и взгляде человека, чтобы интерпретировать его намерения и управлять различными системами.

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Робот работает в так называемом кибернетическом пространстве — переходной зоне между физическим миром и цифровыми технологиями. Это позволяет ему взаимодействовать как с реальными объектами, так и с интернет-устройствами. Управление осуществляется с помощью биосигналов, что особенно важно для людей с неврологическими заболеваниями или возрастными ограничениями.

Во время испытаний робот успешно справился с поставленными задачами в бытовых условиях. Исследователи уверены, что такая технология поможет людям сохранять независимость, снизит нагрузку на систему здравоохранения и упростит уход за пожилыми и пациентами с ограниченной подвижностью.

Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Robotics and AI.