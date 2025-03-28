Пользователи X пожаловались на масштабный сбой в работе соцсети

Пользователи X из США и Великобритании сообщают о масштабном сбое в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Сбой начался в пятницу, 28 марта, в районе 21:30 мск. Наибольшее количество жалоб поступило из США — почти 42 тысячи пользователей сообщили о проблемах с доступом к соцсети.

Также о неполадках рассказали пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.

Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе приложения и вебсайта соцсети, а также на проблемы соединения с сервером. Причины масштабного сбоя пока не называются.

Напомним, что 5 марта 2025 года пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team сообщила, что осуществила кибератаку на соцсеть X.