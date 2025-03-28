Земля теряет запасы воды в угрожающем масштабе

Гидрологи из Университета Мельбурна Донгреол Рю и Ки-Вон Сео обнаружили, что глобальное потепление значительно сократило объем воды, хранящейся в почве, озерах, реках и снежном покрове. Эти изменения могут привести к необратимым последствиям для сельского хозяйства и уровня мирового океана. Работа опубликована в журнале Science.

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Ученые случайно наткнулись на тревожные данные во время поездки на поезде. Первоначально они решили, что это ошибка модели, но после года проверок убедились в правоте своих выводов. Их исследование показывает, что за последние 20 лет Земля потеряла более двух тысяч гигатонн влаги — вдвое больше, чем таяние льдов Гренландии за четыре года.

Исследователи отмечают, что несмотря на сильные дожди и даже наводнения, подпочвенные воды не успевают восстановиться. Почва утратила способность удерживать влагу, что увеличивает частоту засух и ухудшает условия для сельского хозяйства.

Кроме того, авторы выяснили, что перераспределение влаги влияет на вращение Земли. Смещение массы изменяет ее ось, что проявляется в легком «покачивании» планеты.

У каких стран мира самые большие запасы пресной воды

Специалисты предупреждают: если не сократить выбросы парниковых газов и не изменить подход к использованию воды, ситуация будет ухудшаться. Возрастающая жара требует все больше ресурсов для сельского хозяйства, а запасы пресной воды стремительно истощаются. Устранить последствия таких изменений в обозримом будущем вряд ли удастся.

Ученые называют это открытие «сигналом тревоги» и надеются, что их работа поможет привлечь внимание к необходимости бережного использования водных ресурсов.