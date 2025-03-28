В NASA рассказали о российских разработках для полета на Марс

Американское космическое агентство (NASA) рассказало о российских разработках для полета на Марс. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в агентстве, сейчас NASA сосредоточено на сотрудничестве в рамках МКС. Таким образом в агентстве ответили на вопрос о том, необходимы ли NASA российские разработки для полета на Марс. При этом там также добавили, что сейчас это сотрудничество идет также гладко, как и в последние 25 лет.

«NASA, "Роскосмос" и другие наши зарубежные партнеры остаемся сфокусированными на продолжении безопасной и профессиональной работы Международной космической станции на низкой земной орбите», — сообщили в агентстве.

Ранее в NASA отказалось от июньского запуска Cygnus NG-22 к МКС.