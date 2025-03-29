Названы 10 особенностей будущего iPhone 17 Air

Ведущий YouTube-канала Max Tech рассказал, каким будет новый iPhone 17 Air.

© ferra.ru

Редизайн. У iPhone 17 Air будет горизонтальная задняя панель для камеры. Что-то вроде той, что сейчас у Pixel 9 Pro.

Самый тонкий смартфон от Apple. Его толщина будет составлять всего 5,5 мм. Это немного толще, чем 11-дюймовый iPad Pro M4 (его толщина — 5,3 мм).

Дисплей. Он будет иметь диагональ 6,6″.

MagSafe. К счастью, поддержку этой технологии в iPhone 17 Air компания Apple оставила. То есть специальные чехлы покупать не придётся.

ProMotion c частотой обновления 120 Гц. Эта функция должна быть у всей 17-й линейки.

© Max Tech

Увеличение срока службы батареи. Этому будет способствовать новый тонкий дизайн. У 17 Air будет энергоэффективный модем С1, более плотный аккумулятор, намного больше внутреннего пространства для установки батареи.

Одна основная камера. Её разрешение составит 48 МП. Также у iPhone 17 Air будет 2-кратный зум.

Процессор. Это будет А19 Pro. С его помощью вы сможете запускать игры со 120 FPS и частотой обновления 120 Гц. Также вы получите 8 ГБ оперативной памяти.

Фронтальная камера на 24 МП. На сегодня фото на эту камеру у iPhone получаются более слабыми, чем у конкурентов.

Wi-Fi 7. Это будет специально разработанный Apple собственный чип. Он должен дать большой прирост в производительности и энергоэффективности.