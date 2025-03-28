На Солнце произошла вспышка сильнейшего класса

Мощная вспышка произошла на Солнце, но для Земли она опасности не представляет, заявил доктор физико-математических наук, профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Об этом пишет РИА Новости.

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Ученый отметил, что на Солнце была зарегистрирована вспышка высшего балла X. Он уточнил, что ее уровень составил X1.1.

По его словам, событий такого класса исследователи не наблюдали более месяца. Он добавил, что последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля.

Взрыв произошел на восточном краю Солнца. Произошедшее событие, по предварительным данным, не представляет опасности для Земли, констатировал Богачев.

Вместе с тем, заметил профессор, место формирования вспышки через несколько дней окажется в непосредственной близости от линии Солнце-Земля.

В том случае, если вспышка является предвестником новой серии активности, то прямые удары по Земле будут возможны с середины следующей недели, предупредил ученый.