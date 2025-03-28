Google Диск начал навязывать «умные» функции Gemini AI

Портал Android Authority обратил внимание, что Google представила новую функцию в своём приложении Drive (Диск), которая делает ИИ-модель Gemini «ещё доступнее для пользователей».

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С 24 марта на главной странице Drive, а также внутри папок, появились кликабельные, и весьма навязчивые, напоминания, которые направляют пользователей к использованию функции Gemini AI. Эти подсказки «будут развиваться, основываясь на взаимодействии с пользователем и контексте файла».

Подсказки содержат информацию о функциях «Узнайте о Gemini в Drive», «Подведите итоги папки» или «Узнайте о файле». Подсказки напрямую зависят от содержимого диска каждого пользователя, поэтому пользователи будут видеть неодинаковые предложения. В этом «интеллектуальность» новой функции

По словам инсайдеров, Google надеется, что такой подход сократит время обучения работе с Gemini и сделает ИИ более удобным для пользователей. Распространение функции началось 24 марта, хотя внедрение инструмента для всех пользователей может занять некоторое время.