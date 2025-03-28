Audio-Technica представила лимитированные наушники в стиле «Звездных войн»

Audio-Technica объявила о выпуске специальной серии беспроводных наушников ATH-CKS50TW2, посвящённых «Звёздным войнам». Эти наушники созданы к празднику Star Wars Celebration, который в этом году проходит в Японии. Они выйдут в четырёх разных дизайнах, вдохновлённых героями саги: Мандалорцем, малышом Гроку, Дартом Вейдером и дроидом R2-D2.

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Каждая версия выглядит по-своему: для Мандалорца выбрали серебристо-серый цвет, как его броня, а для Гроку — зелёный с бежевым. Дизайн для Дарта Вейдера и R2-D2 тоже отражает их стиль из фильмов. Это не просто красивые наушники — внутри они такие же, как обычные ATH-CKS50TW2, с хорошим звуком и удобством.

Предзаказы начнутся 21 апреля, а в продажу они поступят 4 мая — в день «Звёздных войн». Количество наушников ограничено, так что это ещё и коллекционная вещь.