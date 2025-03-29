Названы лучшие смартфоны на Android до 15 000 рублей в 2025 году

Редакция портала AndroidInsider составила подборку из пяти лучших Android-смартфонов, стоимость которых не превышает 15 тыс. руб.

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Открывает список необычный смартфон CMF Phone 1, получивший съемную заднюю крышку, которую можно заменить и использовать для крепления других аксессуаров: кардхолдер или подставку для удобного просмотра видео. К недостаткам устройства отнесли отсутствие NFC, а к преимуществам — аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт, камера на 50 Мп, чип Dimensity 7300 и 8 ГБ оперативной памяти.

За ним следует Realme 12 с батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт, камерой на 108 Мп, а также AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц.

Третье место досталось iQOO Z9x, который может похвастаться аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, чипом Snapdragon 6 Gen 1, камерой с разрешением 50 Мп, а также IPS-экраном с частотой 120 Гц.

В топ также попали Moto G75 с беспроводной зарядкой и защитой IP68, а также Redmi Note 14 4G с ярким экраном и камерой на 108 Мп.