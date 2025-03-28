Apple обновила прошивку новых наушников с функцией мониторинга сердечного ритма

Компания Apple выпустила обновление прошивки версии 7B30 для новых беспроводных наушников Powerbeats Pro 2, которые были представлены в феврале.

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Apple пока не предоставила подробностей о конкретных изменениях и улучшениях, включённых в обновление. Но следует учесть, что Powerbeats Pro 2 имеют функцию мониторинга сердечного ритма, и обновление может быть направлено на оптимизацию работы этой функции.

Помимо мониторинга сердечного ритма, наушники оснащены активным шумоподавлением, персонализированным пространственным звуком, чипом H2 для улучшенного подключения и обновлённой акустической архитектурой.

Чтобы установить новую прошивку, пользователям необходимо подключить наушники к источнику питания и убедиться, что они находятся в зоне действия Bluetooth от iPhone, iPad или Mac, подключённых к Wi-Fi. Пользователи Android могут обновить прошивку через приложение Beats for Android.