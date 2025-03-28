Открыта черная дыра-невидимка

Международная команда астрономов во главе с учеными из Австралийского национального университета зафиксировала радиосигналы от горячего газа, окружающего сверхмассивную черную дыру. При этом сама дыра не видна даже с помощью приборов.

Как следует из работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, указанная черная дыра сформировалась порядка 12,9 миллиарда лет назад, то есть она существовала в ранней Вселенной.

"Это открытие представляет собой самое детальное наблюдение за горячим молекулярным газом вблизи черной дыры на столь раннем этапе развития Вселенной, позволяющее в мельчайших подробностях рассмотреть условия быстро растущей черной дыры, - пишет ресурс Phys.org. - Исследование предполагает, что многие черные дыры могут оставаться скрытыми за пылью, но могут быть обнаружены с помощью нового наблюдательного подхода".

Для наблюдений международная группа под руководством профессора Кен-ити Тадаки использовала приборы сверхвысокого разрешения телескопа Atacama Large Millimeter Array (ALMA). С их помощью удалось обнаружить скрытую черную дыру, масса которой более чем в миллиард раз превышает массу Солнца. Более того, исследование показало, что невидимые черные дыры могут быть распространены по всей Вселенной. Пока они не видны, но новый метод может помочь обнаружить их.

"Результаты исследования помогают нам понять, как черные дыры вырастали из крошечных семян в ранней Вселенной в сверхмассивные объекты, а также разрешить проблемы, связанные с пылью и газом, которые могут их скрывать, - говорит соавтор исследования доктор Такафуми Цукуи. - Это открытие имеет важное значение для нашего понимания черных дыр в ранней Вселенной. Ведь многие сверхмассивные черные дыры могут быть скрыты в пыльных областях ранней Вселенной, просто оставаясь незамеченными".

По его словам, впервые удалось установить, что интенсивное рентгеновское излучение, испускаемое материалом, вращающимся по спирали вокруг черной дыры, а также сильные ветры и ударные волны нагревают газ до невероятно высоких энергетических состояний.

И эти состояния значительно превышают те, которые наблюдаются в обычных галактических средах, где основным источником энергии является ультрафиолетовое излучение звезд.