Названы лучшие смартфоны, представленные в марте

Портал Mobile-Review опубликовал подборку из трех главных смартфонов, представленных в марте. В топ попали среднебюджетные устройства.

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Открывает список Realme 14 Pro+, предлагающий 6,83-дюймовый дисплей с изогнутыми гранями, частотой 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Эксперты отмечают наличие защиты от воды и пыли по стандартам IP68/69 и MIL-STD-810H, аккумулятора емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и тройной камеры, где один модуль — перископический телеобъектив на 50 Мп с трехкратным зумом.

На втором месте оказался Tecno Camon 40 Premier с защитой IP69, кнопкой One-Tap, как Action Button на iPhone, ИИ-ассистентом Ella на базе DeepSeek-R1, мощным чипом Dimensity 8350 Ultimate и тройной камерой по 50 Мп каждая, в том числе с телеобъективом с трехкратным увеличением.

Замыкает подборку Samsung Galaxy A56, который во многом похож на предшественника, но предлагает слегка увеличенный и более яркий дисплей, обновленный дизайн, оболочку One UI 7 с частичной поддержкой ИИ-функций Galaxy AI. Ключевое преимущество этой модели — гарантированная поддержка ПО на протяжении шести лет.