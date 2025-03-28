Найдены следы древнего языческого обряда новгородских строителей

Ученые исторического и биологического факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова объяснили необычную археологическую находку в Великом Новгороде.

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В 2021 году в ходе изысканий в Троицком XVI раскопе в слое первой половины – середины XIII века были найдены остатки четырехстенного сруба 6×6 метров с прямоугольной печью в центре.

Такое размещение печи вызвало поначалу недоумение у специалистов: обычно в жилищах ее ставили в углу, а центральное положение характерно скорее для помещений производственного назначения, таких как кузницы или мастерские.

«Однако здесь совершенно не встречено никаких следов ремесленной деятельности, а наоборот, присутствует бытовой инвентарь: несколько ножей, кресало для разведения огня, крюк для подвешивания (возможно, котла), многочисленные фрагменты глиняной посуды. Скорее всего в этой постройке располагалась кухня», — предположил старший научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Виктор Сингх.

Самой интересной оказалась находка, сделанная при расчистке сруба — под его южным венцом был установлен череп козы. По словам ученых, это строительная жертва или строительный приклад — довольно распространенный в древнем мире обряд, не раз встречавшийся археологам и в Новгороде.

Строительная жертва выполняла несколько функций. Во-первых, это компенсация природе за занятую территорию и срубленные для строительства деревья. Во-вторых, приклад должен был выступать в роли духа-хранителя сооружения. Недаром в восточнославянской традиции считалось, что любой дом возведен «на чью-то голову» и, если не совершить строительную жертву, он заберет себе душу кого-то из хозяев.

Впервые останки строительных жертв в Новгороде были найдены на Неревском раскопе в 1950-х. Хронология обряда охватывает широкий период с X по XIV века. В средневековом Новгороде зафиксирован один тип строительной жертвы — череп под углом сруба. В качестве жертвы использовался конь — одно из основных культовых животных в славянской мифологии, связанное с солярным культом и культом плодородия; один раз археологи нашли череп коровы.

«Использование в качестве строительного приклада черепа козы в средневековом Новгороде встречается впервые», — подтвердила Елена Тянина с кафедры археологии исторического факультета МГУ.

По ее словам, коза в роли строительной жертвы встречалась у северогерманских народов. Восточнославянской языческой традиции такой приклад также не противоречит — в календарной обрядности различных славянских народов коза символизирует богатый урожай, а козел связан с плодородием.