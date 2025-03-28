Марсоход NASA обнаружил на Марсе покрытую сферами породу

Ferra.ru

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе необычную породу, названную The St. Paul's Bay (Заливом Святого Павла). Эта порода состоит из множества тёмно-серых шаров миллиметрового размера с небольшими отверстиями.

Perseverance обнаружил на Марсе покрытую сферами породу
© NASA

Perseverance обнаружил эту породу на краю кратера Езеро, который исследуется с целью поиска признаков прошлой микробной жизни. Учёные считают, что определение геологического происхождения этих объектов может помочь понять, какие изменения происходили в горных породах этого района на протяжении миллиардов лет, и пока находка озадачивает специалистов.

Порода расположена на склонах холма Витч-Хейзел и имеет научное значение. Однако учёные не исключают возможность, что эта порода могла попасть сюда из других мест. Другие марсоходы NASA, Opportunityи Curiosity, наблюдали похожие камни возле кратеров Endurance и Gale, которые считались конкрементами, образовавшимися в результате взаимодействия подземных вод с породами.

Наука и техника
NASA