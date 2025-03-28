Perseverance обнаружил на Марсе покрытую сферами породу

Марсоход NASA Perseverance обнаружил на Марсе необычную породу, названную The St. Paul's Bay (Заливом Святого Павла). Эта порода состоит из множества тёмно-серых шаров миллиметрового размера с небольшими отверстиями.

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Perseverance обнаружил эту породу на краю кратера Езеро, который исследуется с целью поиска признаков прошлой микробной жизни. Учёные считают, что определение геологического происхождения этих объектов может помочь понять, какие изменения происходили в горных породах этого района на протяжении миллиардов лет, и пока находка озадачивает специалистов.

Порода расположена на склонах холма Витч-Хейзел и имеет научное значение. Однако учёные не исключают возможность, что эта порода могла попасть сюда из других мест. Другие марсоходы NASA, Opportunityи Curiosity, наблюдали похожие камни возле кратеров Endurance и Gale, которые считались конкрементами, образовавшимися в результате взаимодействия подземных вод с породами.