Китай обнародовал планы по миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и Нептуну

Лаборатория исследования глубокого космоса Китайского национального космического управления обнародовала в соцсети Weibo планы об отправке миссий к планетам и спутникам Солнечной системы. На это обратило внимание издание SpaceNews.

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Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) Tianwen-3 запланирован на конец 2028 года. В рамках данной миссии Китай рассчитывает доставить на Землю образцы марсианского грунта.

Старт другой АМС, Tianwen-4, намечен на 2029 год. В рамках этой миссии планируется изучение Юпитера и его лун, в частности, Каллисто. По данным китайской стороны, для Tianwen-4 «примерно к 2030 году будет построено наземное устройство для моделирования обитаемых планетарных сред».

В 2033 году Китай планирует запустить миссию к Венере, в рамках которой будет проведено исследование атмосферы этой планеты. Около 2038 года китайская сторона допускает создание на поверхности Марса исследовательской базы, вероятно, безэкипажной.

Примерно в 2039 году Китай ожидает запуск к Нептуну и его луне Тритону АМС с ядерной энергоустановкой. Основная задача миссии — поиск потенциальных следов жизни в подледном океане спутника ледяного гиганта.

В июне газета China Daily сообщала, что в ближайшие годы Китай планирует запустить миссии на Марс (Tianwen-3) и к Юпитеру (Tianwen-4).