WhatsApp на iPhone стал доступен для звонков и сообщений по умолчанию

Пользователи iPhone теперь могут устанавливать WhatsApp в качестве приложения по умолчанию для звонков и отправки текстовых сообщений, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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Изначально эта функция была анонсирована только для стран Евросоюза, но теперь доступна всем владельцам смартфонов Apple с версией iOS 18.2 и выше.

При выборе WhatsApp в качестве основного приложения iPhone автоматически запускает его при нажатии на номер телефона на веб-странице или отправке сообщения через контакты. Предполагается, что нововведение облегчит общение для пользователей, активно использующих мессенджер.

Чтобы настроить WhatsApp как приложение по умолчанию, пользователи должны перейти в «Настройки» iPhone — «Приложения» и найти раздел «Приложения по умолчанию», где появятся доступные варианты.

Функция уже доступна пользователям актуальных версий WhatsApp и iOS. Планируется ли добавление аналогичного функционала для мессенджера Telegram и других приложений для звонков и обмена сообщений, не уточняется.