Huawei успешно протестировала квантовое шифрование

Huawei сделала важный шаг к более безопасному интернету, успешно протестировав технологию квантового шифрования. Тест провели вместе с крупной компанией мобильной связи и интернета из Азиатско-Тихоокеанского региона. Huawei использовала свои новые маршрутизаторы и специальный метод передачи ключей, чтобы защитить данные от хакеров.

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Квантовое шифрование — это способ защиты информации, который использует законы физики, а не просто сложные математические формулы, как обычное шифрование. Если кто-то попытается взломать сообщение, система сразу это заметит и остановит атаку. В ходе теста проверяли, как быстро и надёжно работает шифрование, а также справляется ли оно с реальными условиями.

Результаты показали, что технология Huawei работает без сбоев. Она поддерживает быструю передачу данных и отвечает строгим требованиям безопасности, которые важны, например, для банков. Теперь операторы связи могут предлагать клиентам супернадёжные сети.

Huawei считает, что их разработка готова к использованию.