Найден способ выяснить, существовала ли жизнь на Венере

Венера, часто воспринимаемая как безжизненный ад, может хранить тайны возникновения и выживания жизни в экстремальных условиях. Международная команда ученых предложила уравнение, способное оценить вероятность существования жизни на этой раскаленной планете. Об этом ученые сообщили на Lunar and Planetary Science Conference 2025 (LPSC).

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Разработанное исследователями уравнение жизни на Венере основано на трех ключевых факторах: возможность возникновения, устойчивость и непрерывность. Эти параметры помогают оценить, могла ли жизнь появиться, насколько она была разнообразной и хватило ли ей ресурсов для выживания.

Хотя Венера пережила драматические изменения климата, ученые полагают, что миллиарды лет назад там могли существовать океаны и даже примитивные формы жизни. Более того, в облаках Венеры на высоте 50 км условия до сих пор остаются относительно благоприятными.

Как и знаменитое уравнение Дрейка, оценивающее вероятность существования разумных цивилизаций, новое уравнение пока опирается на множество неизвестных. Однако оно уже помогает ученым уточнять параметры для будущих миссий и поиска жизни не только на Венере, но и на экзопланетах в других звездных системах.