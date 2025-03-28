На космодроме SpaceX завершены новые испытания заправочной инфраструктуры второй башни обслуживания Mechazilla, которая будет использоваться для «поимки» ракеты Starship, а точнее ее ускорителя Super Heavy. Это важный шаг на пути к введению башни в эксплуатацию.

Ранее были успешно подняты механические «лапы» башни, что стало значимым этапом подготовки к будущим запускам.

Новая Mechazilla расширит возможности существующей инфраструктуры SpaceX, улучшив процесс проведения миссий. В будущем башня будет ловить и удерживать как верхнюю ступени Starship, так и ускоритель Super Heavy, что является важным элементом концепции полной многоразовости системы.

После разрушения последнего Starship, следующий запуск намечен на апрель.