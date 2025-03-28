В смартфоне Nothing обнаружили платную кнопку

Журналисты издания Android Authority нашли в новом смартфоне Nothing Phone (3a) кнопку с платными функциями. Об этом сообщается в заметке на сайте медиа.

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Phone (3a) — новый смартфон китайской компании Nothing, созданной основателем бренда OnePlus Карлом Пэем. Представленный в начале марта гаджет получил физическую кнопку Essential Key, по нажатию на которую запускается сервисное приложение Essential Space с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Специалисты Android Authority изучили код приложения и нашли там упоминание платных функций.

Так, в коде обнаружили словосочетания «бесплатная пробная версия» и «120 долларов». Из этого они сделали вывод, что сервис, который будет работать по нажатию кнопки Essential Key, будет стоить по подписке 120 долларов, или около 10 тысяч рублей — вероятно, в год. При этом стоимость Nothing Phone (3a) составляет 379 долларов, или около 32 тысяч рублей.

В коде приложения также нашли упоминание новых ИИ-функций. Так, в смартфоне появится продвинутый поиск Focused Search и умный диктофон Flip to Record.

Журналисты обратились за комментарием в Nothing, где не стали ни подтверждать, ни опровергать, что в их смартфоне появятся платные функции. В фирме допустили, что сервис Essential Space может стать платным, но пока в компании не приняли окончательное решение.

В конце марта корпорация Google подтвердила, что будет секретно заниматься разработкой операционной системы (ОС) Android. Компания будет разрабатывать новые функции в закрытом режиме и показывать их только в готовом виде.