Ученый предсказал сильное цунами после землетрясения в Мьянме

Мощное землетрясение в Мьянме, произошедшее в районе Тихоокеанского огненного кольца, может привести к возникновению сильного цунами, заявил один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

По его словам, мощное землетрясение в Мьянме может спровоцировать сильное цунами, особенно в регионах, прилегающих к Тихому и Индийскому океанам, передает ТАСС.

Как отметил Тишков, землетрясение произошло в районе Тихоокеанского вулканического огненного кольца, что часто сопровождается цунами. Он подчеркнул необходимость внимательно следить за последствиями, так как могут возникнуть множественные афтершоки.

Землетрясение, магнитуда которого варьируется от 7,7 до 7,9, произошло на территории Мьянмы. За основными толчками последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. Сейсмическая активность была ощутима также в Китае, Таиланде и Вьетнаме. На фоне происшествия в Мьянме обрушился мост через реку Иравади и было частично разрушено историческое сооружение – дворец Мандалай.

В городе Таунгу в Центральной Мьянме, согласно британской газете The Times, в результате землетрясения обрушилась школа, не менее 20 детей оказались заблокированными внутри здания. В штате Шан, на северо-востоке страны, после обрушения восьмиэтажного отеля под завалами могут находиться до 20 человек, как передает портал DVD.

По информации агентства AFP, власти Мьянмы объявили чрезвычайное положение в шести регионах и обратились за международной помощью для ликвидации последствий разрушений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегация Министерства обороны России, находящаяся в столице Мьянмы Нейпьидо, не пострадала во время землетрясения. Кроме того, российские туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде. В Таиланде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за землетрясения в Мьянме.