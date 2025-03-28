Создана электронная кожа, чувствительная к магнитным полям

Ученые из Центра Гельмгольца Дрездена-Росендорфа (HZDR) разработали уникальную электронную кожу, способную точно отслеживать магнитные поля с помощью единственного глобального сенсора. Это покрытие, напоминающее человеческую кожу, отличается легкостью, прозрачностью и воздухопроницаемостью.

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Изначально электронная кожа создавалась для робототехники, чтобы имитировать осязание. Однако технологии сталкивались с ограничениями: сложные конструкции требовали большого количества сенсоров и батарей. Ученые решили эту проблему, разработав тонкую и гибкую мембрану, которая не перегружена электроникой, но при этом способна точно распознавать магнитные сигналы.

В основе новой технологии лежит магниточувствительный слой, который реагирует на изменения магнитного поля. Данные передаются в центральный анализатор, который определяет местоположение сигнала. Такой принцип напоминает работу человеческого организма: кожа передает сигнал в мозг, а он обрабатывает информацию.

Благодаря этой технологии можно управлять устройствами без прямого контакта. Например, смартфоном можно будет пользоваться даже под водой или в перчатках с магнитным датчиком. Виртуальная реальность получит новые возможности для взаимодействия без использования громоздких контроллеров.

Кроме того, магнитные сенсоры менее подвержены помехам, чем обычная электроника. Роботы, оснащенные такой искусственной кожей, смогут лучше ориентироваться в сложных условиях.