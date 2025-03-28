СМИ неправильно поняли слова инсайдера про возможности iPhone 17 Pro

Новый iPhone 17 Pro, который Apple покажет только осенью, обрастает слухами. Китайский инсайдер с аккаунта Fixed Focus Digital в соцсети Weibo рассказал, что этот телефон сможет снимать видео в разрешении 8K. Это в два раза больше, чем текущие 4K на iPhone 16, и обещает суперчёткую картинку. Об этом писали на сайте MacRumors, добавив, что такие слухи могут оказаться правдой. Но! Это оказалось классическим случаем «трудностей перевода».

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Сейчас iPhone 16 Pro снимает в 4K, но у него есть камеры на 48 мегапикселей, которые теоретически могут тянуть 8K. Однако третья камера — телеобъектив — всего на 12 мегапикселей, и этого мало. Говорят, что в iPhone 17 Pro все три камеры будут по 48 мегапикселей, что и должно было открыть дорогу для 8K.

Вот только позже появилась оговорка: возможно, в посте инсайдера речь шла о цене в 8000 юаней, а не о 8K. Но если слухи подтвердятся, это будет большой шаг для Apple.