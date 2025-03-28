СМИ неправильно поняли инсайдера: iPhone 17 Pro не будет снимать видео в 8K

Ferra.ru

Новый iPhone 17 Pro, который Apple покажет только осенью, обрастает слухами. Китайский инсайдер с аккаунта Fixed Focus Digital в соцсети Weibo рассказал, что этот телефон сможет снимать видео в разрешении 8K. Это в два раза больше, чем текущие 4K на iPhone 16, и обещает суперчёткую картинку. Об этом писали на сайте MacRumors, добавив, что такие слухи могут оказаться правдой. Но! Это оказалось классическим случаем «трудностей перевода».

СМИ неправильно поняли слова инсайдера про возможности iPhone 17 Pro
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Сейчас iPhone 16 Pro снимает в 4K, но у него есть камеры на 48 мегапикселей, которые теоретически могут тянуть 8K. Однако третья камера — телеобъектив — всего на 12 мегапикселей, и этого мало. Говорят, что в iPhone 17 Pro все три камеры будут по 48 мегапикселей, что и должно было открыть дорогу для 8K.

Вот только позже появилась оговорка: возможно, в посте инсайдера речь шла о цене в 8000 юаней, а не о 8K. Но если слухи подтвердятся, это будет большой шаг для Apple.

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