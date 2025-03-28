В Турции нашли древние алтари и керамику возрастом 6000 лет

Раскопки в замке Тадым и кургане Тадым (Tadım Höyük), расположенных в деревне Тадым провинции Элязыг (Турция), продолжают приносить важные открытия, позволяющие пролить свет на историю региона. Проект ведется Музеем археологии и этнографии Элазыга, а недавно обнаруженные артефакты относятся к позднему энеолиту и раннему бронзовому веку.

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Губернатор Элазыга Нуман Хатипоглу в социальных сетях отметил:

«Мы проливаем свет на историю с помощью реставрационных работ артефактов, найденных при раскопках замка и кургана Тадым!»

Археологи обнаружили множество артефактов, среди которых: 12 керамических изделий из Караза – датируются периодом 4000–3000 гг. до н. э., расписной горшок, украшенный мотивами горных козлов, датируемый 3200 г. до н. э., два священных очага с украшениями в виде быков, возраст которых оценивается в 6000 лет. Такие очаги, где огонь считался священным, могли использоваться в ритуалах, отражающих религиозные верования и общественную жизнь древних жителей региона.

Кроме того, раскопки выявили шесть различных культурных слоев — от неолита и позднего халколита до периодов Османской, Сельджукской и Восточно-Римской империй, а также железного и бронзового веков. Эти слои включают остатки стен и фрагменты керамики, что свидетельствует о том, что территория Тадыма была заселена на протяжении тысяч лет.

Курган Тадым является одним из ключевых археологических памятников региона, отражающим историю от неолита до древних цивилизаций, таких как Армения и Рим. Древняя деревня, упоминаемая в источниках как Дадима и Тадем, служила административным центром в разные исторические периоды. Например, Тадим функционировал как столица римской провинции Четвертая Армения.

Найденные артефакты позволяют не только уточнить хронологию заселения, но и пролить свет на культурные и религиозные аспекты жизни древних жителей. Обнаружение 6000-летних священных очагов особенно ценно, поскольку оно предоставляет информацию о том, как в древние времена проводились религиозные ритуалы, связанные с культом огня.