Mozilla закрыла критическую уязвимость в Firefox

Mozilla выпустила срочный патч для браузера Firefox, устранив критическую уязвимость под идентификатором CVE-2025-2857. Эксплуатация бреши могла привести к выходу за пределы песочницы (sandbox escape).

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Это обновление повторяет аналогичную ситуацию с Chrome, где недавно была устранена активно эксплуатируемая уязвимость CVE-2025-2783.

Представители Mozilla сообщили, что проблема была связана с некорректной обработкой дескрипторов в механизмах межпроцессного взаимодействия (IPC). В результате этого взломанный дочерний процесс мог получить повышенные права от родительского процесса, что и приводило к выходу из песочницы.

Уязвимость затрагивала версии Firefox и Firefox ESR, однако на данный момент нет свидетельств её активного использования. Mozilla рекомендует пользователям срочно обновить браузеры до Firefox 136.0.4, Firefox ESR 115.21.1 или Firefox ESR 128.8.1.

Ранее Google устранила аналогичную уязвимость в Chrome, которая активно эксплуатировалась в атаках на СМИ, образовательные и правительственные учреждения России. По данным «Лаборатории Касперского», атаки происходили после открытия пользователями вредоносных ссылок из фишинговых писем.

Пользователям «лисы» настоятельно рекомендуется оперативно обновить Firefox до последней версии.