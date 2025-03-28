Россияне с iPhone стали реже переходить на устройства других брендов

Несмотря на высокую приверженность бренду Apple, каждый пятый россиянин, владеющий iPhone, при обновлении смартфона в 2024 году отдает предпочтение устройствам на операционной системе Android. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании МТС.

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Согласно исследованию МТС, в текущем году 80% владельцев iPhone в России остались верны «яблочному» бренду, обновив свои устройства на новые модели Apple. Это заметно выше показателя 2023 года, когда лояльность к Apple демонстрировали 59% пользователей. Таким образом, преданность американскому бренду среди россиян существенно выросла.

Однако значительная доля — 20% — пользователей iPhone все же переходят на Android-смартфоны при покупке нового устройства. Это свидетельствует о готовности части аудитории Apple рассматривать альтернативные операционные системы и, вероятно, искать новые возможности и ценовые предложения на рынке Android.

Помимо Apple, аналитики МТС отметили рост лояльности к бренду Xiaomi. Так, 41% пользователей китайского производителя в 2024 году выбрали новый смартфон того же бренда, против 36% годом ранее. А вот лояльность владельцев Samsung, напротив, снизилась: с 49% в 2023 году до 37,3% в текущем.

В целом, по данным МТС, 42% российских пользователей смартфонов при обновлении остаются привержены избранному бренду. Общее количество новых смартфонов, зарегистрированных в сети оператора, выросло на 2,5%.

Интересно, что несмотря на высокую лояльность пользователей iPhone, самым популярным брендом среди абонентов МТС остается Xiaomi. На долю устройств этого бренда приходится 23,2% всех смартфонов в сети, что выше показателя 2023 года (22,4%). Лидерство Xiaomi подтверждается и общероссийскими данными по продажам смартфонов за 2024 год, где бренд занял первое место с долей 21%. Apple занимает вторую позицию на рынке, обогнав Samsung, с долей 22,2% (против 18,8% в 2023 году). Доля Samsung составила 20,6% (против 25,6% годом ранее).

Самыми популярными моделями смартфонов в сети МТС являются iPhone 11, Redmi 9A и новейший iPhone 15 Pro Max.