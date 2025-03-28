В куске янтаря возрастом 99 млн лет обнаружена уникальная оса-паразит

В куске янтаря возрастом 99 миллионов лет обнаружен ранее неизвестный вид осы с уникальным строением брюшка, напоминающим ловушку венериной мухоловки. Передняя часть насекомого выглядит как у современных ос, а у задней части строение необычное. 16 взрослых самок ос сохранились достаточно хорошо, чтобы ученые из Пекинского столичного педагогического университета описали этот новый вид, получивший название Sirenobethylus charybdis.

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Брюшко насекомого покрыто щетинками и способного складываться подобно «хватательному» аппарату хищного растения. Исследователи предполагают, что этот механизм использовался для удержания жертв во время откладывания яиц. В отличие от современных паразитических ос, которые активно преследуют добычу, Sirenobethylus charybdis, предположительно, поджидала жертву в засаде, захватывая ее своей задней частью.

Ученые исключили возможность использования этого аппарата для охоты или спаривания, так как современным самкам насекомых не свойственно удерживать самцов во время соития.

Отсутствие в находке самцов этого вида не позволяет окончательно подтвердить эту гипотезу. Особенности строения указывают, что оса была койнобионтным паразитоидом – ее личинки развивались внутри живых жертв, которыми, вероятно, становились быстрые насекомые, например, цикады. Исследование опубликовано в журнале BMC Biology.

Ранее немецкие ученые открыли новый вид бабочек нимфалид во время исследования кусочка янтаря. Камень был добыт в карьере поселка Янтарный Калининградской области. Возраст находки оценили примерно в 30 миллионов лет.