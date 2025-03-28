Появилось фото смартфона Oppo Find X8 Ultra

Новый смартфон Oppo Find X8 Ultra ещё не представили официально, но в сети уже появились его фотографии. Они были опубликованы на китайской платформе Weibo и дают нам первый взгляд на то, как будет выглядеть этот мощный телефон. Oppo планирует показать новинку 10 апреля в Китае вместе с другими устройствами, такими как планшет Oppo Pad 4 Pro и часы Watch X2 Mini.

© Oppo

На снимках видно, что у Find X8 Ultra большой круглый модуль камеры сзади. Он немного выпирает и имеет серебристую окантовку. В центре камеры — логотип Hasselblad. Камеры расположены так: две перископические сверху и справа, а основная и широкоугольная — в середине и внизу.

© i冰宇宙

Ice Universe подтвердил, что фото настоящие, а модель на них — PKJ110, это стандартная версия X8 Ultra. Говорят, что телефон получит плоский экран 6,82 дюйма с высоким разрешением 2K+ и мощный процессор Snapdragon 8 Elite. Также обещают батарею на 6100 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.