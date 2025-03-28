В браузере Opera One появилось ИИ-управление вкладками

В браузере Opera One появилась функция Tab Commands — система управления вкладками с помощью встроенного ИИ Aria.

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Теперь пользователи могут закрывать, группировать, закреплять вкладки или сохранять их в закладки, просто вводя команду на естественном языке, например: «Закрой все вкладки, кроме этой» или «Создай группу из всех вкладок с Ferra.ru».

Для запуска функции нужно нажать сочетание Ctrl + / (на Windows) или Cmd + / (на macOS). Есть и вариант с выбором AI Tab Management через контекстное меню, если открыто пять и более вкладок.

Данные при этом обрабатываются локально — Aria анализирует только текст команды, не передавая содержимое вкладок на серверы.

Сообщается, что Opera стала первым браузером с полноценным ИИ-менеджером вкладок.