Corning анонсировала сверхпрочное защитное стекло для смартфонов

Corning представила Gorilla Glass Ceramic — новый тип защитного стекла, выполненный из стеклокерамики.

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Компания утверждает, что материал значительно прочнее обычных алюмосиликатных стекол и лучше защищает устройства при падении.

В ходе испытаний Gorilla Glass Ceramic выдержало до 10 падений с высоты одного метра на грубую поверхность, имитирующую асфальт. Для сравнения, конкурирующие решения разрушались уже после первого удара.

Несмотря на повышенную прочность, новинка сохраняет высокую прозрачность и подходит для дисплеев, задних панелей смартфонов, носимой электроники и даже объективов камер.

Corning отмечает, что стекло уже заинтересовало производителей — первым устройством с Gorilla Glass Ceramic станет смартфон Motorola, презентация которого ожидается в ближайшие месяцы.