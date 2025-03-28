Corning анонсировала сверхпрочное защитное стекло для смартфонов

Corning анонсировала Gorilla Glass Ceramic — сверхпрочное защитное стекло для смартфонов
Corning представила Gorilla Glass Ceramic — новый тип защитного стекла, выполненный из стеклокерамики.
Компания утверждает, что материал значительно прочнее обычных алюмосиликатных стекол и лучше защищает устройства при падении.
В ходе испытаний Gorilla Glass Ceramic выдержало до 10 падений с высоты одного метра на грубую поверхность, имитирующую асфальт. Для сравнения, конкурирующие решения разрушались уже после первого удара.
Несмотря на повышенную прочность, новинка сохраняет высокую прозрачность и подходит для дисплеев, задних панелей смартфонов, носимой электроники и даже объективов камер.
Corning отмечает, что стекло уже заинтересовало производителей — первым устройством с Gorilla Glass Ceramic станет смартфон Motorola, презентация которого ожидается в ближайшие месяцы.