Армения стала 130-й страной в мире, где заработал интернет от Starlink

Армения стала 130-й страной в мире, где заработал спутниковый интернет от Starlink. Об этом сообщается на странице компании в социальной сети X. Одновременно работа компании была запущена в Омане. Проект Илона Маска обещает обеспечить "быстрый и стабильный интернет" как в крупных городах, так и в труднодоступных уголках этих стран.

В начале февраля в правящей коалиции Южной Африки возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX Маска из-за его слов о "расистских законах" страны. Зарубежные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР обязаны предоставить 30% в проекте предприятиям, которые принадлежат темнокожим, чтобы получить разрешение на деятельность.

В связи с этим в правящей коалиции стали обсуждать, стоит ли сделать для SpaceX и ее системы Starlink исключение. На этом фоне американский президент Дональд Трамп сообщил, что США прекратят любое финансирование ЮАР до проведения расследования предполагаемых нарушений прав человека в этой стране. Сам Илон Маск после этого снова обвинил власти ЮАР в расизме.