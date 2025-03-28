Военные США дали денег на сборку «космического авианосца»

Космические силы США решили воплотить фантастическую идею: создать в космосе что-то вроде авианосца. Они выделили до 60 миллионов долларов компании Gravitics, чтобы та разработала и запустила «орбитальный носитель».

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Это не шутка — такой корабль должен стать базой для космических аппаратов, которые смогут быстро реагировать на угрозы в орбите. Орбитальный носитель будет как склад в космосе: он сможет хранить спутники или другие аппараты и выпускать их, когда нужно. Это быстрее, чем запускать ракету с Земли.

Компания Gravitics говорит, что их носитель станет «космической стартовой площадкой». Он сможет менять орбиту и защищать технику от суровых условий космоса, вроде радиации или холода. Это важно, потому что спутники часто ломаются от таких вещей. Пока неясно, как именно он будет выглядеть, но идея уже вызывает споры. Одни считают это шагом вперёд, другие — пустой тратой денег.