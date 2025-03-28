Ученые сделали сенсационное заявление об атмосфере Земли

Учёные из Шеффилдского университета совершили удивительное открытие в верхних слоях земной атмосферы. В ходе исследования стратостат, запущенный для сбора атмосферных частиц, обнаружил необычный объект — фрагмент раковины диатомовой водоросли.

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Этот факт вызвал особый интерес исследователей, поскольку, несмотря на то, что диатомовые водоросли появились на Земле около 185 миллионов лет назад, существует теория об их внеземном происхождении. Специалисты полагают, что эти микроорганизмы могли быть занесены на нашу планету из космоса.

Наиболее поразительным выводом исследования стало предположение о возможном существовании похожей на Землю планеты в относительной близости от нас. Основанием для такого предположения послужило то, что обнаруженный внеземной организм успешно адаптировался к земным условиям. Это позволяет предположить, что ДНК этих водорослей может быть идентична аналогичным формам жизни на другой планете, где существуют сходные условия для развития жизни.

Открытие подняло интересные вопросы о возможности теории о распространении жизни во Вселенной через метеориты и космическую пыль, а также о потенциальном существовании земного двойника где-то в космическом пространстве.

Накануне сообщалось, что Земле грозит самоуничтожение из-за деформации ядра.