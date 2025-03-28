Стресс назвали провокатором нескольких смертельно опасных болезней

Lenta.ru

Длительный стресс может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая развитие таких смертельно опасных болезней, как гипертония, ишемическая болезнь сердце или язва, предупредила невролог Ольга Зинчева. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Стресс назвали провокатором нескольких смертельно опасных болезней
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По словам врача, из-за хронического нервного перенапряжения возрастает нагрузка на сердце, повышаются кровяное давление и уровень холестерина в крови. В перспективе это грозит гипертонией, ишемической болезнью сердца и инсультом. Также длительный стресс является провокатором головных болей, бессонницы, различных тревожных расстройств и депрессии, предупредила невролог.

Еще одним негативным последствием сильного стресса Зинчева назвала проблемы с ЖКТ.

«В качестве симптомов здесь выступают тошнота, боли в животе, диарея или, наоборот, запор. Стресс бывает связан и с такими болезнями пищеварительной системы, как язвенная болезнь и синдром раздраженного кишечника», — рассказала она.

Кроме того, как отметила невролог, длительный стресс снижает иммунитет, что, в свою очередь, повышает риск развития различных аутоиммунных заболеваний.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Анна Тейлор объяснила сильное желание съесть что-нибудь сладкое перед сном. По ее словам, чрезмерная тяга к сладкому и мучному может возникать как из-за стресса и усталости, так и из-за неправильного питания.

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