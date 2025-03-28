ЕС может сделать обновление iOS на iPhone платным

Исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии Анналена Бербок предложила ввести в странах Евросоюза сбор за обновление iOS на американских iPhone в ответ на повышение пошлин США. Об этом сообщает ТАСС.

На конференции в Берлине Бербок отметила, что подобный шаг мог бы стать эффективным инструментом для пополнения бюджета Европы. Она подчеркнула, что даже небольшая плата, например 10 центов за обновление, могла бы принести значительные доходы странам ЕС. Однако она также признала, что такая мера может вызвать недовольство у других сторон.

Каким образом будут устроены подобные выплаты в случае принятия этого предложения, не уточняется.

Президент США Дональд Трамп 26 марта объявил о планах ввести пошлины на импорт автомобилей, произведенных за пределами США, в размере 25%. С учетом сохранения действующих пошлин в размере 2,5%, общая ставка составит 27,5%.

По данным издания Politico, такие меры могут серьезно повлиять на автомобильную промышленность Евросоюза, которая уже сталкивается с низкими продажами и конкуренцией со стороны более доступных китайских автомобилей.