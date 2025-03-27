Российские ученые нашли способ улучшить лазерную связь в космосе

Учёные разработали устройство, которое может концентрировать лазерный луч для лучшей связи в космосе

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В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения придумали, как использовать лазер для повышения качества космической связи. Новая технология помогает уменьшить энергозатраты систем связи и увеличить их дальность. В основе разработки лежат кристаллы, созданные в Институте неорганической химии РАН, которые способны формировать бездифракционные лазерные пучки — они не рассеиваются на больших расстояниях, сохраняя чёткость сигнала.

Команда ГУАП создала прибор, который позволяет сканировать и управлять лазерными пучками. Устройство успешно прошло испытания в реальных условиях. По словам учёных, традиционные гауссовы пучки, используемые сейчас в системах связи, теряют точность и требуют сложных методов коррекции. Новый подход с использованием бездифракционных пучков снижает эти сложности, обеспечивая более стабильную связь на больших дистанциях.

Доцент Василий Казаков отметил, что акустооптика играет ключевую роль в этой технологии. Этот раздел физики изучает взаимодействие звуковых и электромагнитных волн, что помогает точно направлять лазерные сигналы между передатчиком и приёмником. Такая инновация способна не только улучшить существующие системы, но и открыть новые возможности для связи в космосе, сделав её более экономичной и эффективной.