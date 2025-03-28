Разработаны биоразлагаемые батареи на основе грибов

В поисках экологически чистых источников энергии швейцарские ученые представили инновационную разработку — биоразлагаемые батареи на основе грибов. Эти батареи не только вырабатывают электричество, но и после использования полностью разлагаются, не оставляя токсичных отходов.

В отличие от классических аккумуляторов, в которых используются металлы и химические соединения, грибные батареи получают энергию благодаря двум видам грибов — дрожжам и грибку белой гнили. Дрожжи расщепляют сахар и выделяют электроны, а грибок белой гнили вырабатывает специальный фермент, который улавливает их, создавая электрический ток. Для работы такой батареи требуется лишь сахар и небольшое количество воды.

Ключевым технологическим прорывом стало использование 3D-печати, которая позволила ученым создать специальную биоструктуру из целлюлозы и живых грибковых клеток. Этот материал не только сохраняет жизнеспособность грибов, но и обеспечивает им питательную среду, продлевая срок работы батареи.

В отличие от традиционных батарей, содержащих токсичные элементы (свинец, литий, кадмий), грибные батареи безопасны для окружающей среды. Их естественное разложение устраняет проблему электронных отходов, а производство не требует добычи редкоземельных металлов, наносящей значительный ущерб экосистеме.

Грибные батареи особенно полезны для сенсоров, используемых в исследованиях дикой природы, мониторинге сельскохозяйственных угодий и климатических системах. В местах, где сложно заменить разряженные батареи, эта технология позволяет отказаться от сбора и переработки старых элементов питания — они просто исчезают без вреда для природы.

На данный момент грибные батареи способны питать небольшие устройства, например, датчики температуры и влажности. Однако ученые работают над увеличением их мощности, исследуя другие виды грибов, которые могут генерировать больше энергии. В будущем эти батареи могут найти применение в более крупных приборах, снижая зависимость человечества от традиционных источников энергии.

Технология грибных батарей — это не просто еще один шаг в развитии возобновляемых источников энергии. Она представляет собой новый взгляд на взаимодействие технологий и природы, где производство энергии не разрушает окружающую среду, а гармонично вписывается в естественные процессы. Возможно, вскоре такие батареи смогут не только питать небольшие сенсоры, но и стать основой для целого поколения биоразлагаемых гаджетов, работающих на энергии природы.