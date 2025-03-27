Алиханов раскрыл сроки первого полета полностью импортозамещенного Superjet

Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet запланирован на апрель. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, передает РИА Новости.

Он отметил, что ранее уже был проведен первый полет Superjet с российским двигателем.

«Уже в полностью импортозамещенном облике со всеми отечественными системами планируется в апреле», — добавил Алиханов.

Ранее глава Минпромторга сообщил, что сертификационные полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 начнутся в конце июня — начале июля 2025 года.