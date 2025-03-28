Новый телевизор Samsung получил мгновенную генерацию субтитров

Samsung представила телевизоры Neo QLED 8K 2025 года — модели QN990F и QN900F.

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Главная новинка — система Vision AI, включающая адаптивную подстройку картинки и звука, а также функции на базе ИИ. Среди них — мгновенная генерация субтитров с «живым» переводом, поиск информации об актерах прямо на экране и управление жестами через Galaxy Watch.

Обе модели работают на процессоре NQ8 AI Gen3 и поддерживают улучшение качества видео до 8K. QN990F (от 65 до 98 дюймов) получил продвинутый апскейлинг, Mini LED-дисплей без бликов, беспроводной блок One Connect и поддержку Motion Xcelerator 240 Гц с AI Motion Enhancer Pro — идеальное решение для игр и спорта.

QN900F (65–85 дюймов) предлагает частоту 165 Гц, металлический корпус и технологию Object Tracking Sound+ с Dolby Atmos. Оба телевизора используют антибликовое покрытие. Цены впечатляющие: от $3299 за QN900F 65" до $39 999 за топовый QN990F 98".