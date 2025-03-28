В России появились мощные флагманские смартфоны Poco F7 Pro и Ultra

На российском рынке дебютировали флагманские смартфоны Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе дистрибьютора diHouse.

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Смартфоны получили идентичный дизайн и схожие характеристики с некоторыми отличиями. В обоих устройствах установлен 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440х3200 и частотой 120 Гц. Pro-версия защищена закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, а Ultra — Poco Shield Glass. В смартфонах также предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Poco F7 Pro оснащается прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 3, а Poco F7 Ultra — актуальным Snapdragon 8 Elite. В обоих случаях предлагаются варианты 12/256 ГБ или 16/512 ГБ.

В Poco F7 Pro установлена двойная камера: основная на 50 Мп и ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп. Ultra-версия получила идентичный главный датчик, а также ультраширокоугольную камеру на 32 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с 2,5-кратным оптическим увеличением.

Poco F7 Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, тогда как Poco F7 Ultra — батарею на 5300 мАч, проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Кроме того, Poco F7 Ultra выделяется наличием Bluetooth 6.0 вместо 5.4 в Pro-версии.

В России новинки предлагаются по цене от 52,9 и 71,9 тыс. руб. с учетом временных скидок за Poco F7 Pro и F7 Ultra соответственно.