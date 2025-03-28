Nothing привлечет пользователей к созданию нового смартфона

Компания Nothing объявила о выпуске Community Edition для своего нового смартфона Phone (3a). Этот проект позволяет пользователям внести свой вклад в разработку устройства, включая его дизайн, программное обеспечение, аксессуары и маркетинговую стратегию.

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Ранее Nothing уже проводила подобный эксперимент с моделью Phone (2a) Community Edition, которая разошлась за 15 минут после старта продаж. Успех проекта вдохновил компанию повторить инициативу с Phone (3a).

В отличие от традиционных производителей, таких как Apple и Samsung, Nothing активно привлекает пользователей к процессу создания своих устройств. Это позволяет учитывать реальные потребности аудитории и создавать продукты, соответствующие ожиданиям сообщества.

Phone (3a) Community Edition сохранит технические характеристики стандартной модели, включая 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 7s Gen 3 и фирменный интерфейс Glyph. Однако внешний вид, программные функции и аксессуары могут быть изменены в соответствии с предпочтениями пользователей.

Компания уже открыла прием заявок. До 23 апреля пользователи могут предлагать свои идеи, после чего пройдет 24-часовое голосование, определяющее победителей. В апреле Nothing объявит лучшие концепции и приступит к их реализации.