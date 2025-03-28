Почему тренировки искажают восприятие времени

Если занятия в спортзале кажутся вам бесконечными — вы не одиноки. Исследователи установили, что люди, которые выкладываются на тренировках, испытывают искажение восприятия времени: им кажется, что они занимаются дольше, чем на самом деле.

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Открытие, описанное в Brain and Behaviour, предполагает, что те, кто хочет улучшить свою физическую форму, могут сделать тренировки короче и приятнее, если отвлекутся от интенсивности нагрузки — например, слушая музыку или внеся в занятия элемент соревнования.

«Люди воспринимают время текущим медленнее во время тренировок. Это искажение может влиять на темп и удовольствие от физической активности», — пояснил профессор Эндрю Эдвардс, возглавляющий факультет психологии Кентерберийского университета церкви Христа в Кенте.

В исследовании приняли участие 33 физически активных взрослых, которые провели три велотренировки. До, во время и после каждой из них их просили оценить 30-секундный интервал. Первая тренировка была одиночной, во второй на экране велотренажера появлялся виртуальный аватар, а в третьей участникам нужно было победить виртуального соперника.

Время показалось участникам замедленным в среднем на 10%, причем только во время тренировки, но не до или после. Эффект был одинаковым во всех трех испытаниях, что говорит о том, что виртуальный соперник не оказал заметного влияния.

По мнению Эдвардса, искажение времени, вероятно, связано не конкретно с велотренировками, а с интенсивностью упражнений или уровнем дискомфорта. Точные причины этого феномена пока не ясны, но он предполагает, что высокая интенсивность заставляет тело сильнее осознавать нагрузку, из-за чего время кажется длиннее.

«Тренировки, особенно интенсивные, усиливают концентрацию на теле, обостряя восприятие каждого момента. Из-за этого время словно тянется медленнее», — заметил профессор.

Он провел аналогию с теорией относительности, в которой время не абсолютно и зависит от системы отсчета.

«Когда сидишь рядом с красивой девушкой два часа, кажется, что прошла всего лишь минута, а когда сидишь на горячей плите в течение минуты, кажется, что прошли два часа. Это и есть относительность», — говорил Альберт Эйнштейн в 1929 году.

В другом исследовании с профессиональными футболистами выяснилось, что тренировки с мячом казались им короче, чем кардионагрузки и разбор тактики по видео.